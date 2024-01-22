الأردن يؤكد أن السلام العادل والشامل هو سبيل حماية المنطقة من الصراعات

بروكسل - أكد الأردن أمس الأحد أن السلام العادل والشامل هو سبيل حماية المنطقة من الصراعات.

و ذكرت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين الاردنية أن وزيرها أيمن الصفدي، التقى امس الاحد في بداية زيارة عمل يقوم بها إلى بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماعات بحثت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

و شدد الصفدي، خلال اللقاءات، على ضرورة امتثال الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللإرادة الدولية الداعية لوقف العدوان وعلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما شدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وعلى رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.

و أكد الصفدي، على أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وللمنطقة برمتها.