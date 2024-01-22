إصابات وإعتقالات بين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة

رام الله - نفذت قوات الإحتلال الصهيوني حملة إقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مساء أمس الأحد، إندلعت على إثرها مواجهات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وإعتقال آخرين.

و أفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت ضاحية /شويكة/ شمالي مدينة طولكرم تساندها دوريات وآليات عسكرية جابت الشوارع الرئيسية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال الصهيوني أطلقوا الأعيرة باتجاه مركبات المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و اندلعت مواجهات في بلدة /يعبد/ جنوب غربي مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث اعتدى جنود الاحتلال على شابين ونكلوا بهما قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية /فقوعة/ المحاذية لجدار الضم شمال شرقي جنين، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة /بيت ريما/ شمال غربي رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين من بلدتي /جبع/ و/بيت قاد/ في جنين.

و في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم شعفاط شمال شرقي المدينة، حيث اقتحم جنود الاحتلال المخيم وأوقفوا مركبات الأهالي وفتشوها وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /سعير/ شرق محافظة الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، كما احتجزت 30 مواطنا أثناء تواجدهم في منازلهم وأخضعتهم للتحقيقات، كما اقتحم جنود الاحتلال أحد بيوت العزاء في البلدة واعتدوا على عدد من المواطنين.

و اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشباب الفلسطينيين في بلدة /نحالين/ غربي بيت لحم، حيث اقتحم جنود الاحتلال البلدة وتمركزوا وسطها وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين.

و في نابلس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين في بلدة /بيتا/، بعد أن اقتحم جنود الاحتلال البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما استهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف بقنابل الغاز خلال المواجهات.