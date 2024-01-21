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الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد عدم وجود مقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 14:00     الفئـة : دولــي
الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد عدم وجود مقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن

نيويورك (الأمم المتحدة) - انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, عدم وجود مقعد دائم للقارة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.

و أكد غوتريش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس", أمس السبت, على ضرورة أن تعكس المؤسسات عالم اليوم, وليس عالم ما قبل 80 عاما, مضيفا "كيف يمكننا أن نقبل أن إفريقيا لا تزال تفتقر إلى عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟".

وأردف: "ستكون قمة المستقبل في سبتمبر, فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة".

للتذكير سبق و أن قال غوتيريش, أن "قمة المستقبل" التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في سبتمبر المقبل "فرصة فريدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر متعددة الأطراف التي عفا عليها الزمن متوافقة مع عالم اليوم, على أساس المساواة والتضامن".

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 14:30
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الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد عدم وجود مقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 14:00     الفئـة : دولــي   شارك

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