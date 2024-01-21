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الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة هو الاعتراف بدولة فلسطين

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:33     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة أمس السبت, أن المطلوب من الولايات المتحدة هو الاعتراف بدولة فلسطين, وليس فقط الحديث عن حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريحات لأبي ردينة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا", قال فيها: "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين, وليس فقط الحديث عن حل الدولتين, وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

وقال أن ما يسمى بحكومة الاحتلال "غير معنية بالسلام والاستقرار, وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي, أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة, ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".

وتابع أن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة, وعن القدس ومقدساتها, وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن".

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 14:09
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الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة هو الاعتراف بدولة فلسطين
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:33     الفئـة : دولــي   شارك

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