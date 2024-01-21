البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا "الوسام الدولي" تقديرا لموقفه تجاه القضية الفلسطينية

وجاء الإعلان عن ذلك, في كلمة العسومي خلال افتتاح جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث, بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال العسومي: "كثيرا من الدول الغربية تدعم قتلة النساء والأطفال في دولة فلسطين, إلا أن هناك دولا ناصرت الحقوق الفلسطينية", معربا عن "تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية ولم ترضخ للضغوط, دفاعا عن قيمها".
وفي هذا الإطار, حيا جنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا على "مواقفها التاريخية والخطوة التاريخية غير المسبوقة" في رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.