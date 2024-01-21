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البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا "الوسام الدولي" تقديرا لموقفه تجاه القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:32     الفئـة : دولــي

القاهرة - أعلن رئيس البرلمان العربي, عادل عبد الرحمن العسومي, اليوم الأحد, منح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا, "الوسام الدولي" باسم الشعب العربي, وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها, مشيرا إلى أن هذه "رسالة بسيطة" للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء الإعلان عن ذلك, في كلمة العسومي خلال افتتاح جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث, بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال العسومي: "كثيرا من الدول الغربية تدعم قتلة النساء والأطفال في دولة فلسطين, إلا أن هناك دولا ناصرت الحقوق الفلسطينية", معربا عن "تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية ولم ترضخ للضغوط, دفاعا عن قيمها".

وفي هذا الإطار, حيا جنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا على "مواقفها التاريخية والخطوة التاريخية غير المسبوقة" في رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 14:07
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البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا "الوسام الدولي" تقديرا لموقفه تجاه القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:32     الفئـة : دولــي   شارك

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