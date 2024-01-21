مستوطنون يهاجمون تجمعات فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل بالضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - شن مستوطنون صهاينة أمس السبت, عدة هجمات استهدف سكان تجمعات فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوبي الضفة الغربية, مخلفة إصابات وأضرار مادية.

وهاجم مستوطنون تجمعا لمزارعين فلسطينيين على أراضي بلدة رمون شرقي رام الله, واعتدوا على السكان فأصابوا اثنين منهم واعتقل ثالث من قبل قوات الاحتلال, وفق ما ذكر رئيس مجلس محلي.

وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة رمون, إبراهيم سليمان, أن مستوطنين هاجموا تجمعا تسكنه عائلتين فلسطينيين بهدف سرقة أغنامهم واعتدوا على العائلتين, فحاول سكان البلدة التصدي لهم, لكن سرعان ما اندفع عشرات المستوطنين للمكان على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال.

وقال إن المستوطنين "استخدموا الهراوات في اعتدائهم وأصابوا مواطنين بجروح واختطفوا مواطنا ثالثا تبين لاحقا أنه معتقل لدى الجيش".

وفي ذات السياق, أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان, أن الجيش الصهيوني "اعتدى على المزارعين وحاول منعهم من الوصول لأراضيهم في المنطقة الشرقية من قرية أم صفا" بشمال الضفة الغربية.

وجنوب الضفة, قالت الهيئة أن "المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال قاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الفلسطينيين الزراعية وأشجار الزيتون المثمرة في قرية سوسية بمسافر يطا جنوب الخليل".

ومنذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي على غزة, كثف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية, ووسع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.