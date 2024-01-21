العدوان على غزة: خمسة شهداء في قصف مدفعي صهيوني شرق بلدة جباليا

غزة (فلسطين المحتلة) - استشهد خمسة فلسطينيين, اليوم الأحد, في قصف مدفعي صهيوني استهدف شرق بلدة جباليا بقطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف شرق جباليا, ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عشرات المواطنين, ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية سلسلة غارات على منطقة "القرارة" شمال شرق خان يونس, جنوب قطاع غزة.

و أوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 15 مجزرة, راح ضحيتها 178 شهيدا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنه ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف حوالي 25 ألف شهيدا و أزيد من 62 ألف جريحا وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.