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قمة الجنوب ال3: الرئيس تبون يدعو إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:03     الفئـة : دولــي
قمة الجنوب ال3: الرئيس تبون يدعو إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية

كمبالا - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بمناسبة القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الجارية أشغالها اليوم الأحد بكمبالا، إلى بناء تصور مشترك لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لضمان انتقال طاقوي سلس وزيادة قدرة الصمود في مواجهة التحديات الناجمة عنها.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا التصور "ينبغي أن يأخذ في الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية التاريخية للاقتصاديات المتقدمة في تدهور المناخ، مع تكريس العدالة المناخية من خلال تنفيذ الالتزامات كشرط أساسي لتحقيق هذا الانتقال المنشود على نحو عادل".

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر التي ستستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز مطلع شهر مارس 2024، "ستعمل من أجل جعل هذا اللقاء محطة فارقة في حياة المنتدى تعزز الحقوق السيادية للدول على مواردها وتدعم دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي وتجدد التزام الدول الأعضاء بتحسين الفعالية والأداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي بما يسمح بتحقيق تحول عادل وشامل وواقعي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات".

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 13:44
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قمة الجنوب ال3: الرئيس تبون يدعو إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 13:03     الفئـة : دولــي   شارك

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