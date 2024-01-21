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العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25105 شهيدا و62681 مصابا

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:52     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25105 شهيدا و62681 مصابا

غزة - أعلنت السلطات الصحية في غزة يوم الأحد، عن إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ ال7 أكتوبر الماضي، إلى 25 ألفا و105 شهيدا و62 ألفا و681 مصابا.

و لفت بيان للسلطات الصحية إلى أنه في اليوم الـ 107 للعدوان الصهيوني الغاشم, ارتكب الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 178 شهيدا وأصيب خلالها 293 فلسطينيا.

و أشار ذات البيان إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أنه منذ السابع أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 13:14
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العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25105 شهيدا و62681 مصابا
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:52     الفئـة : دولــي   شارك

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