العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 25105 شهيدا و62681 مصابا

و لفت بيان للسلطات الصحية إلى أنه في اليوم الـ 107 للعدوان الصهيوني الغاشم, ارتكب الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 178 شهيدا وأصيب خلالها 293 فلسطينيا.

و أشار ذات البيان إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.