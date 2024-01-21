فلسطين: ارتفاع حصيلة المعتقلين منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 6170 معتقلا

رام الله (فلسطين المحتلة) - أفاد نادي الأسير, وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين, اليوم الأحد, بأن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 6170 فلسطينيا, منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لما جاء في بيان للنادي والهيئة اللذان يعنيان بشؤون الأسرى, تشمل الحصيلة المذكورة من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن, مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل, نابلس, طوباس, بيت لحم, جنين والقدس.

وحسب ما جاء في ذات البيان, فإن قوات الاحتلال اعتقلت, منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد, 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس, رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال, واعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.