البرلمان العربي يعقد الأحد جلسته العامة الثانية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - يعقد البرلمان العربي يوم الأحد، أعمال جلسته الثانية من دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات التي يمر بها العالم العربي وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و ستركز الجلسة التي سيشرف عليها رئيس البرلمان العربي, عادل بن عبد الرحمن العسومي, على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي, خاصة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الجارية في غزة مع تواصل الانتهاكات الممنهجة للاحتلال الصهيوني وتنفيذه لإبادة مفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

و في هذا الإطار, سيتناول الاجتماع, جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتحركاته الدولية لدعم القضية الفلسطينية, إضافة إلى عدد من البنود الهامة الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

و عقدت لجنة فلسطين اجتماعها الخميس المنصرم, لمناقشة جهود وتحركات البرلمان العربي في المرحلة السابقة وخطة التحرك القادمة لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

كما سبقت جلسة البرلمان العربي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع اليوم, حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي, لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان, لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب, جملة من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالأمن القومي العربي, وقضايا حقوق الإنسان, والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.