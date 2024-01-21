السلطات الإسبانية تجدد تصريح إقامة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر

مدريد - جددت السلطات الإسبانية، تصريح الإقامة لرئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي، الحقوقية أميناتو حيدر، حيث أبلغتها، أمس الجمعة، بقرار التجديد.

و ذكرت وكالة الانباء الاسبانية "إيفي" أن المفوضية العامة للأجانب والحدود بإسبانيا قد اخطرت أميناتو حيدر بتجديد تصريح الإقامة, الذي كان بحوزتها لمدة 16 عاما في إسبانيا, وهذا قبل ساعات من سفرها من مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الى مدينة العيون المحتلة لحضور جنازة أحد أقاربها.

و في وقت سابق, ابلغت المفوضية العامة للأجانب والحدود, اميناتو حيدر بعدم تجديد اقامتها, قبل أن تقوم وزارة الداخلية الاسبانية بالتدخل وتمديد رخصة الإقامة, حيث سيكون بإمكانها العودة إلى إسبانيا بعد سفرها إلى مدينة العيون المحتلة.

و حسب ما أكده محامي أميناتو حيدر في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية, فإن "الضغوط الإعلامية وغياب الحجج التي تبرر الرفض الذي لا أساس له من الصحة, هما أصل هذا التصحيح".

و جاء في بيان نشرته الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم", امس الجمعة : "اميناتو حيدر ايقونة الشعب الصحراوي تعود مرفوعة الهامة", مضيفة : "المناضلة اميناتو حيدر تنتصر للحركة الحقوقية الصحراوية وتجبر إدارة الهجرة الإسبانية بالتراجع عن قرار عدم تجديد شهادة الإقامة, وتؤكد من جديد انها لن ترضخ لسياسة الابتزاز والمساومة".

جدير بالذكر أن أميناتو حيدر خاضت سنة 2009 إضرابا عن الطعام لمدة 32 يوما بعد طردها من العيون المحتلة من قبل سلطات الاحتلال المغربية, بسبب رفضها كتابة عبارة في استمارة الدخول بالمطار تكرس "السيادة" المزعومة للمغرب على اقليم الصحراء الغربية, ليضطر المخزن, تحت الضغوط, للانصياع الفوري والسماح لها بدخول مدينتها.