Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إنطلاق أشغال القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين بكمبالا

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 09:05     الفئـة : دولــي
إنطلاق أشغال القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين بكمبالا

كمبالا - إنطلقت يوم الأحد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أشغال القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين، بمشاركة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و تسعى القمة الثالثة التي تجري على مدار يومين تحت شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب", إلى بعث ديناميكية جديدة للشراكة بين دول الجنوب في عالم أكثر تنافسية.

و تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب, سيما في مجالات التجارة والإستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الإقتصاد الرقمي.

و منذ تأسيسها, تعمل المجموعة على تبني مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن وكذا الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الإقتصاد, وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص الدول الأعضاء.

كما تعمل على توفير الوسائل المتاحة لدول الجنوب لتعزيز مصالحها الإقتصادية والجماعية, وتمتين التعاون بين البلدان النامية من أجل التنمية وتسعى إلى الرفع من قدرتها التفاوضية المشتركة بشأن جميع القضايا الإقتصادية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة.

و قد إحتضنت الجزائر في أكتوبر 1967 أول إجتماع رئيسي لمجموعة الـ77 (التسمية الأولى) التي تعتبر تحالفا دوليا حكوميا كبيرا داخل منظمة الأمم المتحدة, تأسس في 15 يونيو 1964, حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول ال77" في ختام الإجتماع الدولي الأول للحكومات العضو في منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد".

و تم في إجتماع الجزائر تبني "ميثاق الجزائر" وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة.

و حافظت المجموعة على تسميتها منذ تأسيسها, رغم إرتفاع عدد أعضائها إلى 135 دولة, بحيث أنها تضم ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وما يمثل 80 بالمائة من سكان العالم, وما يقارب 43 بالمائة من الإقتصاد العالمي.

و لم تكن الصين من بين الأعضاء المؤسسين, غير أنها كانت تحضر إجتماعات المجموعة بصفة "ضيف خاص", وفي سنة 1996 تبنت المجموعة إنضمام الصين, وصدر البيان الأول بإسم "مجموعة 77+الصين", ومنذ ذلك الحين أصبحت تحمل هذه التسمية.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 10:13
كلـمات مفتـاحيــة :
إنطلاق أشغال القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين بكمبالا
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 09:05     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.21

فلسطين: توالي شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم حول عمليات التعذيب والتنكيل في سجون الإحتلال

24.01.21

كأس إفريقيا للأمم-2023 (المجموعة الرابعة): الوضعية بعد الجولة الثانية

24.01.21

البرلمان العربي يعقد الأحد جلسته العامة الثانية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

24.01.21

إفريقيا/كأس/ (الجزائر-بوركينافاسو 2-2): "الفاف تقدم إحتجاجا رسميا ضد حكم الفار"

24.01.21

السلطات الإسبانية تجدد تصريح إقامة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر

24.01.21

غوتيريس يحمل الوزير الأول نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)