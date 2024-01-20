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قمة عدم الانحياز تثمن عاليا المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون على المستوى القاري

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 21:59     الفئـة : دولــي
قمة عدم الانحياز تثمن عاليا المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون على المستوى القاري

كامبالا - رحبت قمة حركة عدم الانحياز عاليا، بالمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مستوى القارة الأفريقية.

وقد تضمنت الوثيقة الختامية التي توجت أشغال هذه القمة المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كامبالا، كل هاته المبادرات الرئاسية و التي حظيت باهتمام كبير بالنظر لانعكاساتها على حفظ السلم و الأمن و تعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وهكذا رحبت القمة بالدور الريادي لرئيس الجمهورية، في مجال تعزيز مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، بصفته منسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

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وفي ذات الصدد رحبت القمة بالتقرير الذي قدمه السيد عبد المجيد تبون, للدورة الاستثنائية السادسة عشرة والدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المتعلق بالتهديد الإرهابي في أفريقيا وتوصياته لتعزيز جهود مواجهة هذه الآفة على المستوى القاري.

كما رحب رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل إنشاء آلية إفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة و هو المقترح الذي تم تبنيه من قبل القمة الإفريقية الإنسانية الاستثنائية المنعقدة شهر مايو 2022، وتم الشروع في تجسيده في ديسمبر 2022.

ورحبت قمة عدم الانحياز بدعوة الرئيس تبون إلى إنشاء صندوق إفريقي للتصدي للمخلفات السلبية للتغير المناخي، التي أطلقها خلال اجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 22:27
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قمة عدم الانحياز تثمن عاليا المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون على المستوى القاري
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 21:59     الفئـة : دولــي   شارك

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