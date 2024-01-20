إختتام أشغال القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز بكامبالا

و جرى اختتام أشغال القمة التي نظمت على مدار يومين تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك", بحضور الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش.
و قد ثمنت الوثائق الختامية للقمة الأدوار الريادية للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية.
و أشاد البيان الختامي للقمة وكذا "إعلان كمبالا" بدور الرئيس تبون, بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا بمبادرته في إنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
من جهة أخرى, تضمنت الوثائق الختامية التزام أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والقيم التي تأسست من أجل الدفاع عنها, مثلما كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي.
و تم التطرق أيضا إلى قضية الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما شكلت القضية الفلسطينية موضوعا محوريا في البيان الختامي للقمة, حيث أجمع أعضاء الحركة على ضرورة تكثيف الجهود لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة وهو المطلب الذي لطالما رافع من أجله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و قد أدان أعضاء الحركة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني, داعين إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.