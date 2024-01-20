إختتام أشغال القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز بكامبالا

كامبالا - إختتمت مساء يوم السبت بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، أشغال القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز التي شارك فيها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و جرى اختتام أشغال القمة التي نظمت على مدار يومين تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك", بحضور الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش.

و قد ثمنت الوثائق الختامية للقمة الأدوار الريادية للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية.