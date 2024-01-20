العدوان الصهيوني على غزة: 13 شهيدا خلال قصف استهدف حي الزيتون وخان يونس

غزة - إستشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء يوم السبت، في قصف مدفعي إستهدف حي الزيتون، جنوب مدينة غزة, وخان يونس جنوب القطاع.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما أشارت مصادر طبية, إلى ارتقاء 11 شهيدا وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس, جنوب قطاع غزة.

و قالت جمعية الهلال الأحمر, أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة, بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي, مضيفة أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال "مأساوية" جراء استمرار الحصار الصهيوني, الذي يمنع إيصال المساعدات, إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة, وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

و لفت شهود عيان إلى أن تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا, وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

و في حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24.927 شهيدا, و62.388 مصابا, غالبيتهم من النساء والأطفال.