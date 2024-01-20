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إسبانيا: مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:53     الفئـة : دولــي

مدريد - شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة الإسبانية مدريد، يوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

و ذكرت ذات المصادر, نقلا عن الحكومة الاسبانية أن نحو 25 ألف متظاهر ساروا بين محطة "أتوتشا" وساحة "سيبيليس" وسط العاصمة.

و قالت أن اللافتة الرئيسية, التي حملت ألوان العلم الفلسطيني, دعت الحكومة إلى "إنهاء تجارة الأسلحة والعلاقات" مع الكيان الصهيوني, كما حمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا الإبادة".

كما خرجت تظاهرات في مدن إسبانية كبرى أخرى بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية, دعت إليها منصة شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين, تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".

و رفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, ودعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية بغزة.

يشار إلى أنه ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 19:26
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إسبانيا: مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:53     الفئـة : دولــي   شارك

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