غوتيريس يدعو من كمبالا إلى الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

و قال السيد غوتيريش في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة ال19 لحركة عدم الانحياز: "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته", مؤكدا أن "رفض قبول حل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول".

و أوضح السيد غوتيريش أن هذا الإنكار من شأنه أن "يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى".

و أضاف قائلا: "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع امتداد هذا الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة"، مشيرا الى أن الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب العدوان الصهيوني "لم يسبق له مثيل على الإطلاق خلال فترة ولايتي".