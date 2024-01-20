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غوتيريس يدعو من كمبالا إلى الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:47     الفئـة : دولــي
غوتيريس يدعو من كمبالا إلى الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

كمبالا - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أن الجميع مطالب بالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، معتبرا أن إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم "أمر غير مقبول".

و قال السيد غوتيريش في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة ال19 لحركة عدم الانحياز: "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته", مؤكدا أن "رفض قبول حل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول".

و أوضح السيد غوتيريش أن هذا الإنكار من شأنه أن "يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى".

و أضاف قائلا: "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع امتداد هذا الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة"، مشيرا الى أن الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب العدوان الصهيوني "لم يسبق له مثيل على الإطلاق خلال فترة ولايتي".

و ذكر بمقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة على يد الاحتلال الصهيوني، واصفا ذلك بـ"المأساة المفجعة لمنظمتنا ولأسرهم ولمن كانوا يخدمونهم".

و عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه بالقول: "بينما يبذل العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتقديم الإغاثة، فإنهم يواجهون القصف المستمر والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها ولأسرهم والقيود الهائلة التي تفرضها الطرق المتضررة وانقطاع الاتصالات وفي الوقت نفسه، يتفاقم المرض والجوع".

و أشار السيد غوتيريش إلى أن "الناس لا يموتون بسبب القنابل والرصاص فحسب، بل أيضا بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات والهروب من القتال", مشددا بالقول: "هذا يجب أن يتوقف".

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 19:42
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غوتيريس يدعو من كمبالا إلى الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:47     الفئـة : دولــي   شارك

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