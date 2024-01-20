Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قمة حركة عدم الإنحياز بكمبالا: تثمين للأدوار الريادية للجزائر في مكافحة الإرهاب

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:08     الفئـة : دولــي
قمة حركة عدم الإنحياز بكمبالا: تثمين للأدوار الريادية للجزائر في مكافحة الإرهاب

كمبالا - ثمنت الوثائق الختامية للقمة ال19 لحركة عدم الإنحياز، المنعقدة يومي الجمعة والسبت بالعاصمة الأوغندية كمبالا، الأدوار الريادية للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية.

و أشاد البيان الختامي للقمة و "إعلان كمبالا" بدور رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما رحبت الوثائق الختامية للقمة بمبادرة الرئيس تبون لإنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.

من جهة أخرى, تضمنت الوثائق الختامية التزام أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والقيم التي تأسست من أجل الدفاع عنها, مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي.

و تم التطرق أيضا إلى قضية الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما شكلت القضية الفلسطينية موضوعا محوريا في البيان الختامي للقمة، حيث أجمع أعضاء الحركة على ضرورة تكثيف الجهود لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة وهو المطلب الذي لطالما رافع من أجله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و قد أدان أعضاء الحركة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني، داعين إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 17:23
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة حركة عدم الإنحياز بكمبالا: تثمين للأدوار الريادية للجزائر في مكافحة الإرهاب
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:08     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.20

مقاولاتية: الإطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

24.01.20

قمة حركة عدم الإنحياز: الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديم مبادرة بشأن مالي

24.01.20

الفريق أول السعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان

24.01.20

إستغلال القناة التلفزيونية الفرنسية "بي أف أم تي في" لخدمة مصالح المغرب: رشيد مباركي…

24.01.20

المغرب: 111 مظاهرة في 60 مدينة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني في جمعة الغضب

24.01.20

كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.17

ندوة تاريخية إحياء لذكرى إستشهاد ديدوش مراد، أصغر عضو في مجموعة ال6 التاريخية