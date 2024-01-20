كوبا تطلب من دول عدم الإنحياز إتخاذ إجراءات "مشددة" لوقف العدوان على غزة

و قال فالديس في كلمة له خلال أشغال القمة التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر يوم السبت أن كوبا "تقترح أن تقوم دول عدم الانحياز, تماشيا مع دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني, دون تأخير, بدعم الإرسال العاجل لبعثة دولية بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة, مكلفة بضمان الأمن وإجلاء المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء".
كما دعا نائب الرئيس الكوبي دول هذه المنظمة الى مطالبتها "في كل المجالات الممكنة" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
إضافة إلى ذلك, اقترح عقد مؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة "يجعل من الممكن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف", بما في ذلك قيام دولة ذات سيادة ومستقلة.
و تساءل فالديس قائلا : "كيف يمكن للغرب, الذي يطلق على نفسه اسم المتحضر, أن يبرر قتل الأطفال والنساء الأبرياء في غزة والقصف العشوائي للمدارس والمستشفيات وعرقلة الوصول إلى الغذاء (...) في واحدة من أكثر حركات الإبادة الجماعية دموية في التاريخ؟".
و استؤنفت اليوم السبت بكمبالا أشغال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز, بمشاركة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
و يتضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من هذه القمة المنعقدة تحت شعار: "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك", مواصلة مداخلات رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود في جلسة عامة.