ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أزيد من 24700 شهيد

وقالت الوزارة- في بيان- ,إنه في اليوم ال 105 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 24 ألفا و762 شخصا ,و62 ألفا و108 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن الاحتلال الصهيوني "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيدا و278 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية" ,مشيرا إلى أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .
و في غارات جوية صهيونية على منزلين بمدينة غزة اليوم استشهد اكثر من 15 فلسطينيا و اصيب العشرات بجروح ,و تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى /الشفاء/ في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا على قطاع غزة برا وبحرا وجوا أسفر عن دمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية ,ونظام صحي منهار.