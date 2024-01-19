Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يدعو دول عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:13     الفئـة : دولــي
رئيس الجمهورية يدعو دول عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه

كمبالا - دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, في كلمته التي ألقاها الوزير الأول, نذير العرباوي, بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز, الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا, إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق, وتغليب منطق القانون, وإرساء مبدأ المساواة, وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار, وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع, بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف رئيس الجمهورية أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع, خاصة بقطاع غزة, على مرأى ومسمع من العالم أجمع, مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز, حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام, دون محاسبة اوعقاب.

وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع المأساوي, يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال, على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى, مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها, وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار, كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.

وبالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها المناصرة للقضايا العادلة, دعا رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وهو الذي سلبت أراضيه وتنهب ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي, وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمحاولات الطمس والتغليط, لحرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

آخر تعديل على الجمعة, 19 جانفي 2024 17:26
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يدعو دول عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:13     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.19

المغرب: مثول المعتقل السياسي محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط

24.01.19

الرابطة الثانية هواة: رائد القبة وأولمبي آقبو في امتحان حقيقي والملاحقون لتقليص الفارق

24.01.19

كاس افريقيا 2023 الجزائر- بوركينافاسو: "الخضر" ... الفوز من اجل العودة إلى المسار الصحيح

24.01.19

المغرب: وقفة احتجاجية للأساتذة "المرسبين" يوم الاحد القادم للمطالبة بالعودة الى مناصبهم

24.01.19

كاس إفريقيا للأمم 2023 / الجزائر- بوركينا فاسو: " سنفعل كل شيء لتحقيق الفوز"

24.01.19

مجلس قضاء الجزائر: السجن المؤبد في حق أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

عملية هدم البنايات غير القانونية تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة

24.01.17

ندوة تاريخية إحياء لذكرى إستشهاد ديدوش مراد، أصغر عضو في مجموعة ال6 التاريخية

24.01.18

من أجل غزة الجزائر تدعو إلى إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز

24.01.17

الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

24.01.18

محاكمة شعيب أولطاش المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي