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أوغندا تتسلم الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من أذربيجان

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 09:08     الفئـة : دولــي

 كمبالا - تسلمت جمهورية أوغندا، اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من جمهورية أذربيجان التي ترأست الحركة في الفترة ما بين 2019 و2024.

وتم تسليم الرئاسة الدورية بمناسبة انعقاد القمة ال19 للحركة بكمبالا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات هذه المنظمة من بينهم الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وقبيل افتتاح أشغال القمة تم أخذ صورة جماعية لرؤساء الدول والحكومات المشاركين، قبل أن يلقي ممثل رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، السيد إلهام حيدر أوغلو علييف كلمة تضمنت تقريرا عن أنشطة حركة عدم الانحياز في الفترة من 2019 إلى 2024.

وتم بذات المناسبة تزكية رئيس جمهورية أوغندا، السيد يويري موسيفيني، رئيسا للقمة ال19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.

كلـمات مفتـاحيــة :
أوغندا تتسلم الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من أذربيجان
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 09:08     الفئـة : دولــي   شارك

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