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الجيش الصحراوي يقصف قاعدة لقوات التدخل لجيش الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:11     الفئـة : دولــي

 

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قاعدة خاصة ل"قوات التدخل" لجيش الاحتلال المغربي, بقطاع المحبس, حسبما جاء في البيان العسكري الصادر يوم الخميس, عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية للجيش الصحراوي.

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان, أنه "وفي إطار الحرب التحريرية ومواصلة للعمل القتالي لمقاتلي الجيش الصحراوي, نفذت مفارز متقدمة قصفا مركزا استهدف قاعدة خاصة +بقوات التدخل+ تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة اسكيكيمة بقطاع المحبس, حيث خلف هذا القصف خسائر كبيرة وحالة من الهلع والخوف في صفوف جنود العدو".

و أكد البيان, أنه "أمام فشل منظومة الدفاع المغربية المعادية بعتادها وتكنولوجيتها الفاشلة في صد هجمات أبطالنا الميامين المعتمدين على قوة إيمانهم بحتمية النصر, فإن جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستمر في عملياته العسكرية البطولية مخلفا خسائر معتبرة في الأرواح و المعدات على مستوى جيش الغزاة المحتل لبلادنا".

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الجيش الصحراوي يقصف قاعدة لقوات التدخل لجيش الإحتلال المغربي بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:11     الفئـة : دولــي   شارك

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