أبو الغيط يعرب عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة

و أكد أبو الغيط خلال لقائه بوزير خارجية اليونان, جيورجيوس جيرابيتريسيس - الذي يجري حاليا زيارة للقاهرة في إطار جولة عربية - أن حل الدولتين "يظل الأساس لأي ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة".
و في سياق اللقاء, أبرز أبو الغيط "الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتطوير علاقات التعاون مع اليونان في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2021".
بدوره, أعرب وزير الخارجية اليوناني, عن رفض بلاده للتهجير القسري ولاستهداف الفلسطينيين المدنيين, مؤكدا "ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية", و حذر من "خطورة توسع نطاق النزاع في المنطقة حال لم يتم نزع فتيل الأزمة".
و من جهته, قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي, أن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال وليبيا وسوريا ولبنان والتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر.