Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أبو الغيط يعرب عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 19:46     الفئـة : دولــي

القاهرة - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة, مشددا على ضرورة وقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, الذي أفضى إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة, مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق.

و أكد أبو الغيط خلال لقائه بوزير خارجية اليونان, جيورجيوس جيرابيتريسيس - الذي يجري حاليا زيارة للقاهرة في إطار جولة عربية - أن حل الدولتين "يظل الأساس لأي ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة".

و في سياق اللقاء, أبرز أبو الغيط "الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتطوير علاقات التعاون مع اليونان في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2021".

بدوره, أعرب وزير الخارجية اليوناني, عن رفض بلاده للتهجير القسري ولاستهداف الفلسطينيين المدنيين, مؤكدا "ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية", و حذر من "خطورة توسع نطاق النزاع في المنطقة حال لم يتم نزع فتيل الأزمة".

و من جهته, قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي, أن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال وليبيا وسوريا ولبنان والتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر.

كلـمات مفتـاحيــة :
أبو الغيط يعرب عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 19:46     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.18

الجيش الصحراوي يقصف قاعدة لقوات التدخل لجيش الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

اختبار جاهزية جامع الجزائر: الحماية المدنية تجري تمارين محاكاة غدا الجمعة

24.01.18

الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان يطالب المخزن ب "الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين

24.01.18

دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة: مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية الجزائرية

24.01.18

كأس إفريقيا للأمم 2023: بتسجيله ثلاثية، "نسووي" أفضل لاعب في لقاء غينيا الإستوائية وغينيا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.17

ندوة تاريخية إحياء لذكرى إستشهاد ديدوش مراد، أصغر عضو في مجموعة ال6 التاريخية

24.01.17

الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.17

عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

24.01.15

مجلس الأمة : عرض نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني