العدوان الصهيوني على غزة: قوات الإحتلال تنهب قطعا أثرية من متحف جامعة "الإسراء" قبل قصف مبناها الرئيسي

و قالت إدارة جامعة "الإسراء" في بيان لها, أن العدوان لم يقتصر على المبنى الرئيسي فقط بل طال أيضا المتحف الوطني الذي أسسته الجامعة والذي ضم أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية نادرة, قام جنود الاحتلال بنهبها قبل قصف المبنى.
كما قصف جيش الاحتلال مباني المستشفى الجامعي الأول والوحيد في قطاع غزة والثاني في فلسطين ومباني المختبرات الطبية والهندسية ومختبرات التمريض واستوديو التدريب الإعلامي وقاعة المحكمة الخاصة بكلية القانون وقاعات التخرج وذلك بعد نهب محتوياتها التي لطالما استخدمها طلبة العلم في مختلف الكليات لإثراء أبحاثهم العلمية وتنفيذ أنشطتهم المنهجية واللامنهجية فيها.
و كانت قوات الاحتلال استخدمت المستشفى قاعدة عسكرية ومركزا لقنص المواطنين المدنيين العزل في مناطق شارع "الرشيد" و"المغراقة" و"الزهراء", ومعتقلا مؤقتا للتحقيق الميداني مع المواطنين.
و قالت الجامعة إن استهداف مؤسسات التعليم في قطاع غزة خلال العدوان الحالي يأتي ضمن سياق قديم وممنهج لم يتوقف يوما منذ بداية هذا الصراع, حاول الاحتلال من خلاله تعميم ثقافة الجهل وإقصاء أبناء الشعب الفلسطيني عن مواكبة مسيرة العلم والحضارة وقتل العلماء وتهجير العقول وأعمدة المجتمع إلى خارج فلسطين بمساعدة من مؤسسات الهجرة الغربية.
و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم ال104 على التوالي بشن عشرات الغارات جوا وبرا وبحرا, مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية.