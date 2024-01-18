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بريطانيا: المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب بالضغط على المغرب لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 17:14     الفئـة : دولــي

لندن - طالب رئيس المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمملكة المتحدة، بن ليك، حكومة بلاده بمواصلة الضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، حسب ما أفادت به يوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

و في رد مكتوب من وزارة الخارجية للمملكة المتحدة على سؤال لبن ليك, اكد مساعد وزير الخارجية والكومنولث والتعاون, ديفيد روتلي, أن بلاده "ملتزمة بحماية حقوق الانسان بجميع أنحاء العالم بما في ذلك بالمغرب و أراضي الصحراء الغربية" و أنها "تثير موضوع حقوق الانسان مع الحكومة المغربية في جميع اللقاءات الثنائية", حسب "واص".

و أضافت الوزارة أنها "تحث الحكومة المغربية بضرورة احترام القانون الدولي", كما تحث حكومة المملكة المتحدة ب"استمرار جميع الدول, بما في ذلك عبر قنوات سفاراتها, على احترام القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجنب أي عمل قد يعرض حياة الإنسان للخطر", يضيف ذات المصدر.

تجدر الاشارة الى أن المجموعة البرلمانية المتعددة الأحزاب للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي, بالإضافة إلى برلمانيين آخرين, وجهوا اكثر من أربعين سؤالا كتابيا إلى وزارة الخارجية خلال السنة الماضية.

و تضمنت الأسئلة استفسارات حول الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ونهب الثروات الطبيعية من قبل المغرب, مع التأكيد على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه لندن من اجل ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والضغط على المغرب لاحترام القانون والشرعية الدوليين.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 17:57
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بريطانيا: المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب بالضغط على المغرب لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 17:14     الفئـة : دولــي   شارك

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