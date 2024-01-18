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البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 16:58     الفئـة : دولــي

بروكسل - صوت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه عدوانا صهيونيا وحشيا منذ 7 أكتوبر الفارط.

و حظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة بأغلبية 312 صوتا مقابل رفض 131 صوتا, و امتناع 72 عضوا عن التصويت.

و أعرب القرار عن القلق من السياسات الصهيونية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا, محذرا في الوقت ذاته من تداعيات عنف المستعمرين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.

كما أكد دعمه لعمل محكمة العدل الدولية, مشددا على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي في الشرق الأوسط.

و الخميس هو اليوم ال104 من العدوان الصهيوني المدمر على غزة, الذي خلف حتى الآن 24 ألفا و448 شهيدا, و61 ألفا و504 مصابين معظمهم أطفال ونساء, بالإضافة إلى نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني, أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 17:59
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البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 16:58     الفئـة : دولــي   شارك

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