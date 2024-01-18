المغرب: دعوة للانتفاضة في "الجمعة 15" ضد التطبيع الذي يمعن المخزن في تجسيده رغم آهات ودماء غزة

الرباط - دعت العديد من الهيئات الحقوقية المغربية لجعل من يوم غد الجمعة "يوم غضب رقم 15"، عبر مختلف المدن المغربية للمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي، الذي يمعن المخزن في المضي قدما في تجسيده على الرغم من المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني، المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية والاخلاقية.

ودعت في هذا السياق، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى تنظيم احتجاجات في مختلف المدن المغربية، غدا الجمعة، استمرارا في رفض التطبيع والتنديد به والمطالبة بإسقاطه وقطع جميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقالت الهيئة في بلاغ لها أن رفض التطبيع والمطالبة بإسقاطه "سيشكل المحور الرئيسي للمظاهرات الشعبية، إلى جانب المطالبة بغلق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط وطرد من فيه، وقطع جميع أشكال العلاقات مع كيان إرهابي".

وإلى جانب الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بدورها إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط غدا الجمعة، "استمرارا في دعم الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر المرتكبة ضده بغزة منذ أزيد من 100 يوم، مع المطالبة بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع".

وكان حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب قد دعا الى "المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني"، منددا بإصرار نظام المخزن على التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم التحول الكبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضح الحزب المغربي، في بيان له، انه "على الرغم من أن الشعب المغربي وكل شعوب المنطقة أكدوا رفضهم للعدوان الصهيوني على غزة ولكل أشكال التطبيع، ما زال النظام المغربي يمعن في هذه السياسة".