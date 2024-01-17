البرلمان العربي يعقد جلسة عامة يوم الأحد المقبل لبحث الأوضاع العربية الراهنة

القاهرة - يعقد البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، جلسته العامة الثانية يوم الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع العربية الراهنة.

و أفاد بيان صادر عن البرلمان العربي بأن الجلسة "ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي, خاصةً مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الجارية في غزة من انتهاكات ممنهجة تقوم بها (سلطات الكيان الصهيوني -القوة القائمة بالاحتلال) وتماديها في قيامها بشن حرب إبادة مفتوحة". و أضاف البيان: "كما سيبحث الاجتماع جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتحركاته الدولية لدعم القضية الفلسطينية, إضافة إلى البنود الهامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة".

و تعقد لجنة فلسطين اجتماعا يوم غد الخميس لمناقشة جهود وتحركات البرلمان العربي في المرحلة السابقة وخطة التحرك القادمة لدعم القضية الفلسطينية, باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

و تسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يوم السبت المقبل حيث ستعكف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب على عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالأمن القومي العربي وقضايا حقوق الإنسان والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.

كما ستعقد هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعا يوم السبت لبحث جداول أعمال الجلسة العامة وما يتضمنه من تقارير اللجان, وذلك تحضيرا لعقد تلك الجلسة بالإضافة إلى البنود الدائمة على جدول أعماله.