إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 362 منذ 7 أكتوبر

و قالت الوزارة, في بيان تداولته وسائل الإعلام, "بإرتقاء 4 شهداء في طولكرم, ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 41 شهيدا, ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 362 شهيدا" و أضاف البيان أن "من بين الشهداء 95 طفلا".

و أشار إلى أن الوزارة "تتابع الأنباء عن شهداء آخرين في قصف بلاطة (شرق نابلس) صباحا مع الهيئة العامة للشؤون المدنية".