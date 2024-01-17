إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 362 منذ 7 أكتوبر

و قالت الوزارة, في بيان تداولته وسائل الإعلام, "بإرتقاء 4 شهداء في طولكرم, ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 41 شهيدا, ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 362 شهيدا" و أضاف البيان أن "من بين الشهداء 95 طفلا".
و أشار إلى أن الوزارة "تتابع الأنباء عن شهداء آخرين في قصف بلاطة (شرق نابلس) صباحا مع الهيئة العامة للشؤون المدنية".
و في سياق متصل, أفاد شهود عيان لوسائل الإعلام الميدانية أن جيش الاحتلال قصف بطائرة مسيرة موقعا في مخيم طولكرم, الذي يشهد حصارا مشددا منذ ساعات الفجر الأولى وسط عملية عسكرية واسعة داهم خلالها الاحتلال عشرات المنازل.
و أكد الشهود أن الاحتلال فصل مخيم طولكرم عن محيطه, فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة, مع تفتيش سيارات الإسعاف.
بدورها, ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا", أن "3 فلسطينيين استشهدوا في قصف طائرة صهيونية مسيرة سيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس".
و نقلت الوكالة عن مصادر أمنية فلسطينية أن "قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها, وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر الذين كانوا يتواجدون في المكان", لافتة إلى أن "قوات الاحتلال اختطفت جثماني شابين آخرين من المركبة قبل أن تستولي عليها وتنسحب من المنطقة".
يذكر أن قوات الاحتلال صعدت في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين, كما زادت من وتيرة الاعتقالات في حق الفلسطينيين.