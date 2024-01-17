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تعرض المستشفى الميداني الأردني بخانيونس لأضرار جراء قصف صهيوني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 18:38     الفئـة : دولــي

عمان- أعلن الجيش الأردني تعرض المستشفى الميداني الأردني/الخاص2/ في خانيونس، جنوبي قطاع غزة لأضرار مادية بالغة جراء القصف الصهيوني المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم.

و نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أردني قوله أن "أحد العاملين بالمستشفى الميداني الأردني الخاص/2/ في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة تعرض للإصابة نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى".

و أوضح المصدر ذاته أن "مواطنا فلسطينيا من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان".

و حمل الجيش الاردني الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة حول سلامة اطارات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية, مؤكدا أن الحكومة الأردنية" ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة جراء هذا العدوان".

و قال إن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949",مشددا على "ضرورة امتثال الكيان الصهيوني -القوة القائمة بالاحتلال- لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لا سيما القانون الدولي الانساني وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كونها أماكن محمية ,وعدم اتخاذ اية اجراءات تحول أو تعرقل قيام الاطارات الطبية من القيام بمهامها".

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى 24 ألفا و 448 شهيدا و 61 ألفا و 504 جريحا أغلبهم من الاطفال و النساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 19:15
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تعرض المستشفى الميداني الأردني بخانيونس لأضرار جراء قصف صهيوني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 18:38     الفئـة : دولــي   شارك

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