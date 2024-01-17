إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على مدينة طولكرم إلى خمسة فلسطينيين

طولكرم - إرتفعت حصيلة شهداء عدوان الإحتلال الصهيوني على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة مواطنين، بينما حولت قوات الإحتلال الصهيوني عدة منازل لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميدانية مع المواطنين وإعتدت على الصحفيين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأربعاء.

و أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب (22 عاما) في عزبة الجراد ما يرفع حصيلة الشهداء في العدوان المستمر منذ الفجر إلى خمسة شهداء. و قالت (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة الشهيد برفقة شقيقه الطفل (13 عاما) والذي أصيب بجروح وشاب آخر وأعاقت سيارة الإسعاف من الوصول إليهم.

و تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم منذ الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم.

و قالت (وفا) إن قوات الاحتلال حولت عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن للتحقيق مع المواطنين الذين يتم اعتقالهم.

و شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت العشرات منهم ونقلتهم إلى مباني استولت عليها داخل المخيم وخارجه، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا فيها.

و كان أربعة مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح, في قصف طائرة مسيرة للاحتلال, استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم.