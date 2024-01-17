إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على مدينة طولكرم إلى خمسة فلسطينيين

و أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب (22 عاما) في عزبة الجراد ما يرفع حصيلة الشهداء في العدوان المستمر منذ الفجر إلى خمسة شهداء.
و قالت (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة الشهيد برفقة شقيقه الطفل (13 عاما) والذي أصيب بجروح وشاب آخر وأعاقت سيارة الإسعاف من الوصول إليهم.
و تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم منذ الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم.
و قالت (وفا) إن قوات الاحتلال حولت عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن للتحقيق مع المواطنين الذين يتم اعتقالهم.
و شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت العشرات منهم ونقلتهم إلى مباني استولت عليها داخل المخيم وخارجه، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا فيها.
و كان أربعة مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح, في قصف طائرة مسيرة للاحتلال, استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم.