العدوان الصهيوني على غزة: صفقة "أدوية الأسرى" تمت وفق شروط "حماس"

غزة (فلسطين المحتلة) - كشف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، يوم الأربعاء إن الحركة وضعت عدة شروط بعد تلقي طلب من الصليب الأحمر لتقديم الدواء للأسرى المحتجزين في غزة.

و أوضح أبو مرزوق -في تغريدة عبر موقع "إكس"- أن الشروط التي وضعتها "حماس" لإتمام الصفقة, "تضمنت توفير ألف علبة دواء للشعب الفلسطيني مقابل كل علبة تدخل للأسرى, على أن يتم توفير الأدوية عبر دولة تحظى بثقة حماس".

و أشار إلى أن "حماس" طلبت أيضا أن يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة, بما فيها أدوية الأسرى, مع منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش الاحتلال.

و قال أبو مرزوق إن "حماس" طلبت كذلك إدخال مزيد من المساعدات والغذاء إلى القطاع المحاصر والذي يواجه عدوانا صهيونيا منذ 103 أيام, مشددا على أن المقاومة "هي من حددت الكمية والوسيط, و آلية التوزيع", مع ضرورة إيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الصهيوني.

و أعلنت الخارجية القطرية أمس الثلاثاء عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا, في التوصل إلى اتفاق بين "حماس" والكيان الصهيوني, يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة, خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا من العدوان, مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الصهاينة في القطاع.

و أوضح المتحدث باسم الوزارة, ماجد الأنصاري, أن الأدوية والمساعدات سترسل اليوم الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية, تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.