إستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل جراء قصف صهيوني على منازل في مدينة غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - إستشهد 25 فلسطينيا على الأقل يوم الأربعاء جراء قصف صهيوني على منازل في حي "الدرج" بمدينة غزة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

و قال تلفزيون فلسطين أنه "تم انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف صهيوني لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 24448 شهيدا و 61504 جريحا, أغلبهم من الاطفال والنساء, منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرق, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

و قالت الوزارة في بيان إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة, راح ضحيتها 163 شهيدا و350 جريحا خلال ال24 ساعة الماضية.

و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم ال103 على التوالي بشن عشرات الغارات جوا وبرا وبحرا, مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية.