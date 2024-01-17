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فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أزيد من 6000

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:54     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء، أن قوات الإحتلال الصهيوني إعتقلت 6025 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

و قالت المؤسستان, في بيان لهما, أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

و تواصل قوات الاحتلال - يضيف البيان- "تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال في المدن والبلدات والمخيمات, ترافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين والقتل العمد ومصادرة المركبات والأموال", إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

و أوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق, تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة التي استهدفت كل الفئات.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:02
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فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أزيد من 6000
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:54     الفئـة : دولــي   شارك

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