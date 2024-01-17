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الرئاسة الفلسطينية: الإحتلال يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:28     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - قال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يوم الأربعاء، أن الإحتلال الصهيوني يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

و نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), عن أبو ردينة قوله أن الاحتلال يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وكذا عبر الإرهاب الممارس من قبل المستوطنين, في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقا, لأن "هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد".

و تابع المسؤول الفلسطيني, أن هذه السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني "لن تنجح في إركاع الشعب الفلسطيني وإخضاعه ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد, لأن السياسات العسكرية والأمنية أثبتت فشلها والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يشار إلى أنه ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابا وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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الرئاسة الفلسطينية: الإحتلال يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:28     الفئـة : دولــي   شارك

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