Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:07     الفئـة : دولــي
الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس

رام الله (فلسطين المحتلة)- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, في بيان لها اليوم الثلاثاء, أن رجال ونساء وأطفال وشيوخ, في غزة, يدخلون عام 2024 "محاطين بالركام واليأس".

وأوضح البيان, الذي نشر على صفحة اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي , أن العدوان الصهيوني على القطاع أدى "على مدار أكثر من ثلاثة أشهر في إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان حول العالم إلى قتل عشرات الآلاف وإحداث تدمير بشكل لم يسبق له مثيل".

واستعرض بيان اللجنة الدولية المآسي التي سببها عدوان الاحتلال على سكان قطاع غزة, قائلا "لقد تيتم عدد لا يُحصى من الأطفال, فقدوا مدارسهم التي يتعلمون ويلعبون فيها, ولا طعام كافٍ لهم, ولا مياه شرب أو رعاية طبية, ولا كهرباء لإضاءة عتم لياليهم".

وأضاف: "أعداد لا حصر لها من الأسر فقدت منازلها, ولم يعد لها مكان للعودة إليه (...) يقضي آلاف الأشخاص في غزة والضفة الغربية أياما وليالي يتساءلون عن مصير أحبائهم الذين فُقدوا وعن أماكن تواجدهم".

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه "لا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، ولاستعادة الخدمات المنقذة للحياة, ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان عدم تعرضهم لأي أذى".

وختم البيان بالقول "كل يوم, تفقد الإنسانية معناها أمام حجم المعاناة. كل يوم هناك فرصة لأداء عملٍ أفضل. كل يوم يمكن أن يُحدث فارقاً في حياة أحدهم في غزة".

وللشهر الرابع على التوالي, يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

و أعلنت السلطات الصحية  بقطاع غزة, اليوم, عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 24 ألفا 285 شهيدا, و61 ألفا و154 وجريحا, منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:35
كلـمات مفتـاحيــة :
الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:07     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.16

الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس

24.01.16

عرقاب يستقبل وفدا من شركة "أس أل بي"

24.01.16

أمن ولاية الجزائر: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب وإحتيال

24.01.16

كأس افريقيا للأمم: سليماني يبلغ عتبة 100 مباراة دولية مع الخضر

24.01.16

كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم 2024 رجال: البرنامج الكامل للدورة ال 26

24.01.16

شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

24.01.15

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"

24.01.15

مجلس الأمة : عرض نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة