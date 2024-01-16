العاهل الأردني يجدد مطالبته بموقف دولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

عمان - جدد العاهل الأردني, الملك عبدالله الثاني, اليوم الثلاثاء, التأكيد على أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, محذرا من تداعيات كارثية لاستمرار العدوان.

وخلال استقباله اليوم وزيرة الخارجية الأسترالية, بيني وونغ, التي تزور الاردن, جدد الملك عبد الله الثاني رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة, ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وكان العاهل الاردني طالب امس بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.

كما حذر من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس, لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.