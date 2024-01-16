Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العاهل الأردني يجدد مطالبته بموقف دولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 18:48     الفئـة : دولــي

عمان  - جدد العاهل الأردني, الملك عبدالله الثاني, اليوم الثلاثاء, التأكيد على أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, محذرا من تداعيات كارثية لاستمرار العدوان.

وخلال استقباله اليوم وزيرة الخارجية الأسترالية, بيني وونغ, التي تزور الاردن, جدد الملك عبد الله الثاني رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة, ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وكان العاهل الاردني طالب امس بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.

كما حذر من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس, لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:45
كلـمات مفتـاحيــة :
العاهل الأردني يجدد مطالبته بموقف دولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 18:48     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.16

الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس

24.01.16

عرقاب يستقبل وفدا من شركة "أس أل بي"

24.01.16

أمن ولاية الجزائر: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب وإحتيال

24.01.16

كأس افريقيا للأمم: سليماني يبلغ عتبة 100 مباراة دولية مع الخضر

24.01.16

كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم 2024 رجال: البرنامج الكامل للدورة ال 26

24.01.16

شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

24.01.15

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"

24.01.15

وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة الـ 28 لجائزة أول نوفمبر 1954