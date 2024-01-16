المرصد الاورو-متوسطي لحقوق الانسان: توثيق قتل جيش الاحتلال 50 فلسطينيا في تجمع لمدنيين بغزة

جنيف - أعلن المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان, اليوم الثلاثاء, توثيقه شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال الصهيوني عشرات الفلسطينيين و إصابته آخرين في مدينة غزة خلال تجمع لتلقي مساعدات إنسانية.

و أوضح المرصد - في بيان - أن "عملية قتل هؤلاء المدنيين حصلت في 11 يناير الجاري على شارع /الرشيد/, غربي مدينة غزة", محملا وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

و نوه إلى أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى مقتل ما يقرب من 50 فلسطينيا و إصابة عشرات آخرين بعدما استخدم الجيش الصهيوني طائرات من "كواد كابتر" لإطلاق النار تجاه مدنيين تجمعوا لاستلام مساعدات عبر شاحنات تابعة للأمم المتحدة, مشيرا الى أن "السكان نقلوا الضحايا على عربات من المنطقة التي شهدت الاستهداف بعد مضي ساعات" على استشهادهم.

وذكر المرصد الحقوقي أن الكيان الصهيوني يستخدم -بناء على شهاداته وتصريحاته الرسمية إلى جانب المعطيات التي وثقها الفريق الأورو-متوسطي على الأرض- "التجويع كأداة من أدوات الحرب والضغط السياسي ضد المدنيين, وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية ويتطلب تدابير عاجلة لتمكين الفلسطينيين من الحصول على مجمل احتياجاتهم الأساسية دون عوائق ودون استهداف أو ترهيب".

كما حمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية, المسؤولية عن "القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعا حقيقيا للشهر الرابع على التوالي".

يشار إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على اعتبار جريمة حرب كل عملية تجويع للمدنيين عمدا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية لهم.