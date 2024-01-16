فلسطين: إنتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - إنتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطينية، يوم الثلاثاء، جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كانوا قد ارتقوا في الأيام الماضية جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 13 شهيدا, اليوم الثلاثاء, من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة, ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال".

من جهة أخرى, أفادت "وفا" أن مستشفى "الشهيد أبو يوسف النجار" في مدينة رفح, جنوبي القطاع, استقبل 7 إصابات لأطفال ونساء جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني موقعا على شاطئ البحر, غربي المدينة يؤوي نازحين, مضيفة أن "عددا" من المدنيين استشهدوا و أصيبوا خلال استهداف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في خربة العدس بمدينة رفح.

و ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي, إلى 24 ألفا و285 شهيدا, و 61 ألفا و154 مصابا, حسب ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية.

و وفقا لذات المصدر, فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني 15 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة, خلفت استشهاد 158 فلسطينيا و320 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية, بينما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم, بسبب القصف المتواصل.

و يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه المدمر على غزة, مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة ونزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.