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المغرب: 87 بالمائة من الأسر تقر بتدهور مستواها المعيشي خلال 2023

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:52     الفئـة : دولــي

الرباط - تستمر معاناة الأسر المغربية بسبب التدهور الحاد في مستوى المعيشة، حيث أقرت 87 بالمائة منها بتدهور مستواها المعيشي خلال السنة الماضية، وهذا في سياق متسم بترقب إرتفاع كبير لمعدل البطالة وتضرر الوضعية المالية للأسر المتشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار.

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر, المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط, أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023, ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

و أشارت المندوبية, في مذكرة إخبارية حول نتائج هذا البحث, إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

و خلال الفصل الرابع من سنة 2023, بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة, 87 في المائة, ليستقر بالتالي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,2 نقطة عوض ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة, فأكثر من نصف الأسر (57,9 في المائة) تتوقع تدهوره, ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49 نقطة عوض ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و وفقا للمندوبية, فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023, توقعت 3ر86 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة, وهو ما يمثل استقرارا لهذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,3 نقطة.

كما أورد البحث أن 79,8 في المائة من الأسر اعتبرت, خلال الفصل الرابع من سنة 2023, أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة, بينما استنزفت 42,1 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض, ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:30
كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب: 87 بالمائة من الأسر تقر بتدهور مستواها المعيشي خلال 2023
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:52     الفئـة : دولــي   شارك

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