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البرتغال: البرلمان يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للاعتراف بدولة فلسطين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:41     الفئـة : دولــي

لشبونة - دعا البرلمان البرتغالي, حكومة البلاد إلى اتخاذ كافة الخطوات المناسبة و الضرورية المطلوبة للاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت مصادر إعلامية أن البرلمان البرتغالي أرسل, أمس الاثنين, توصيته إلى الحكومة البرتغالية ببذل كافة الجهود الدبلوماسية للدفاع عن إنشاء دولة فلسطين المستقلة.

وكان البرلمان البرتغالي قد أقر توصيته في العاشر من شهر يناير الجاري, بأن تتخذ الحكومة كافة الخطوات المناسبة والضرورية لاعتراف الجمهورية البرتغالية بدولة فلسطين.

كما تضمنت التوصية دعوة الحكومة البرتغالية لاستخدام مواردها ونفوذها الدبلوماسي وعلاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى, والاستفادة من كونها عضوا في الهيئات الدولية كمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي, للتأثير وحشد موقف دولي يؤدي للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وأكدت التوصية أهمية دفاع البرتغال عن ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع, خاصة تلك التي تدين وتحظر بناء مستعمرات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

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البرتغال: البرلمان يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للاعتراف بدولة فلسطين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:41     الفئـة : دولــي   شارك

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البرتغال: البرلمان يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للاعتراف بدولة فلسطين

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