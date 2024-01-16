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فلسطين: أزيد من 4360 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:39     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, أن 4368 طالبا فلسطينيا استشهدوا و8101 أصيبوا بجروح, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر من العام الماضي, على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضحت الوزارة في بيان لها, نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4327 شهيدا 7819 جريحا, فيما استشهد في الضفة الغربية 41 طالبا وأصيب 282 آخرون, إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة وخمسة أصيبوا بجروح واعتقل أكثر من 71 في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في القطاع, ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل, كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب.

وأكدت الوزارة, أن استهداف الاحتلال الصهيوني للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربوية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن استغلالها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

يشار إلى أنه ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة, خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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فلسطين: أزيد من 4360 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:39     الفئـة : دولــي   شارك

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