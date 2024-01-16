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منظمة الصحة العالمية: 93 بالمئة من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:27     الفئـة : دولــي
منظمة الصحة العالمية: 93 بالمئة من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة

جنيف - قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط, أحمد المنظري, اليوم الثلاثاء, أن 93 بالمئة من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة وأن القطاع الصحي في غزة ينهار كل لحظة جراء العدوان الصهيوني المتواصل.

وأضاف أحمد المنظري في تصريح صحفي أن هناك "مليوني نازح في عموم القطاع يفتقدون لأدنى مقومات الحياة و أن هناك نقصا حادا في المياه النظيفة والغذاء".

وأشار إلى أن الأطقم الطبية تواجه تحديا كبيرا في ظل انقطاع الاتصالات وانعدام الأمن وتقطع الطرق ونقص الوقود اللازم لتحرك القوافل وعدم وجود مستلزمات طبية صحية لإيصالها إلى المستشفيات.

وكشف عن تسجيل ما يقارب من 210 ألف إصابة بأمراض الالتهابات الرئوية و165 ألف إصابة بالإسهال الحاد و65 ألف إصابة بالالتهابات الجلدية و 40 ألف حالة التهابات في فروة الرأس, بالإضافة إلى بدء انتشار الالتهاب الكبدي الحاد.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية من أن تلك الأمراض تهدد سكان القطاع, خاصة الفئات الضعيفة, الأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أنه ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني حربا مدمرة على غزة, خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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منظمة الصحة العالمية: 93 بالمئة من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:27     الفئـة : دولــي   شارك

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