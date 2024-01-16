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وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد مواصلة دعم فلسطين عبر محكمة العدل الدولية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:18     الفئـة : دولــي

جاكرتا - أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية, ريتنو مارسودي, اليوم الثلاثاء, أن بلادها ستواصل دعم فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني واتخاذ إجراءات عملية لذلك, من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونقلت وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية, تشديد مارسودي, على أن "إندونيسيا ستقدم فتاوى قانونية إلى محكمة العدل الدولية في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية تقديم رأي استشاري" بشأن الوضع القانوني والعواقب الناشئة عن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وفي السياق, كشفت وزيرة الخارجية الإندونيسية, عن أن بلادها قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو الماضي وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق شهر فبراير المقبل, مبرزة ضرورة وأهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.

وطالبت مارسودي, جميع الدول بدعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير الكيان الصهيوني لأعماله غير القانونية, مشددة على أن "وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء دبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية من أجل الاستقلال".

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وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد مواصلة دعم فلسطين عبر محكمة العدل الدولية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:18     الفئـة : دولــي   شارك

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