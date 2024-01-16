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نشطاء يقتحمون البرلمان النمساوي وينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 12:56     الفئـة : دولــي
نشطاء يقتحمون البرلمان النمساوي وينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

فيينا - اقتحمت مجموعة من النشطاء اليهود المعارضين لسياسات الكيان الصهيوني، مقر البرلمان النمساوي، وسط العاصمة فيينا، مؤكدين رفضهم للمجازر وعمليات الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية أن مجموعة من الشباب الرافضين لسياسة الكيان الصهيوني والمنتمين إلى منظمة تحمل اسم "لا تتحدثوا باسمنا"، قاموا بتوقيف جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة 75 عاما على ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وصرخوا "أوقفوا الإبادة الجماعية"، منددين بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة، المتواصلة منذ أكثر من 100 يوم.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورموا منشورات داخل مقر البرلمان النمساوي، مرددين شعارات تطالب بوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تنفيذها بغزة، قبل أن تتدخل الشرطة وتجبرهم على مغادرة البرلمان.

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نشطاء يقتحمون البرلمان النمساوي وينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 12:56     الفئـة : دولــي   شارك

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