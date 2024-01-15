الصين والجامعة العربية تدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - دعت الصين والدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

و ذكر بيان مشترك, عقب اجتماع جمع أمس الأحد وانغ يي ,عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني, والأمين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط أن الجانبين "حثا أيضا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع في غزة والصراع الفلسطيني الصهيوني ",مضيفا أن "جميع أشكال العنف ضد المدنيين فضلا عن انتهاكات القانون الدولي والإنساني يجب أن تتوقف".

ويعارض الجانبان التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين ويطالبان بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى وإنشاء آلية تنسيق إنسانية ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال آلية مستدامة وسريعة وآمنة وخالية من العوائق.

وقال البيان أن أي ترتيب يتعلق بمستقبل فلسطين ومصيرها ينبغي أن يتبع مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين", مؤكدا أن حل الدولتين "هو دائما الأساس لأي ترتيب مستقبلي يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)".

وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الجانب العربي إزاء تهدئة الوضع الإقليمي وتجنب حدوث أزمة إنسانية شاملة في قطاع غزة.

من جهته, أعرب الجانب العربي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الصين لتحقيق وقف لإطلاق النار ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.