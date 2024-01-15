غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

وقال غوتيريش, في مؤتمر صحفي في نيويورك, اليوم الاثنين, "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها", مضيفا أن إطالة أمد العدوان في غزة سيزيد مخاطر التصعيد.
و ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب و 8 آلاف مفقود مع تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.
ويشهد قطاع غزة, منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي, أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه, في وقت تؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدا, مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.