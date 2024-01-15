غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

نيويورك(الأمم المتحدة)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال غوتيريش, في مؤتمر صحفي في نيويورك, اليوم الاثنين, "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها", مضيفا أن إطالة أمد العدوان في غزة سيزيد مخاطر التصعيد.

و ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب و 8 آلاف مفقود مع تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.