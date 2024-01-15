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رئيس تشيلي يدعو لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة "فورا"

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:55     الفئـة : دولــي

سانتياغو  - دعا  الرئيس التشيلي, غابرييل بوريك اليوم الاثنين الى وقف العدوان  الصهيوني "فورا" ضد قطاع غزة, واصفا الوضع هناك بـ"الأسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.

و أشار بوريك -في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال-,إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة, ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص ,فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.

و قال في هذا الصدد :"الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".

وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا الى محكمة العدل الدولية ضد الجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة, أوضح  الرئيس الشيلي أن بلاده "تدعم البلد الأفريقي وستقوم بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص".

و كانت تشيلي قد استدعت في نوفمبر الماضي سفيرها لدى الكيان الصهيوني للتشاور بسبب العدوان الصهيوني على غزة.

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رئيس تشيلي يدعو لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة "فورا"
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:55     الفئـة : دولــي   شارك

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